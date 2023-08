Roger Schmidt sobre o reforço Arthur Cabral: "Mostrou alguns pormenores"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após o triunfo por 2-0 frente ao Estrela da Amadora.

Neres é melhor como substituto? "Não esteve como titular no FC Porto, alguns problemas físicos. É excelente e pode ser titular. Se joga assim tem de merecer estar no onze, mas temos de pensar que ele pode não durar 90 minutos, daí estar no banco."

Arthur Cabral em estreia: "Foi um bom começo. Não é fácil estar apenas sete dias com a equipa. É difícil integrá-lo e a melhor forma é tê-lo em campo. Foi apenas o início, mostrou alguns pormenores. Temos de lhe dar qualidade, vai jogar mais e ninguém duvida da sua qualidade. Penso que tivemos muitos bons momentos, mas podíamos ter aumentado a velocidade em determinados momentos. Fomos mais diretos, mais rápidos na segunda parte."