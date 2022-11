Roger Schmidt sobre o golo de Samuel Soares: "É um grande talento"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo da quarta eliminatória da Taça de Portugal diante do Estoril, agendado para as 20h45 de quarta-feira.

Felicidade do grupo: "É muito importante estar feliz, não só no futebol. Se gostas de estar no grupo, podes jogar ao teu melhor nível. Se fazes parte de uma equipa que dá tudo o que dá... O ambiente na equipa é sempre muito importante. Estamos a fazer um grande trabalho para que a recuperação seja bem feita, para que os jogadores estejam bem. Quando ganhas, é mesmo assim: os jogadores estão sempre melhor quando ganham. Não é só a felicidade, é o pacote completo."

Samuel Soares marcou um golaço ontem. Vai ter uma oportunidade? "Ele é um grande guarda-redes, um grande talento. O Benfica faz um excelente trabalho com os guarda-redes. Há jovens com muito talento. Algum dia, jogarão na equipa principal. Agora, estão em desenvolvimento, com a equipa jovem. Depende. Não tenho problemas em jogar com os guarda-redes da formação."