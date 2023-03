Roger Schmidt sobre as estreias de Schjelderup e Tengstedt: "Têm de ter paciência"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, à Sport TV, após a vitória por 3-0 no terreno do Marítimo, este domingo, na 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Foi o jogo esperado. O Marítimo esteve muito bem, intenso, com bravura à procura da bola, a pressionar alto. Acho que foi um bom jogo. Tivemos de ter alguma paciência. Falhámos boas oportunidades na primeira parte e foi bom marcarmos antes de fechar a primeira parte. No segundo tempo fomos para a decisão e estivemos muito bem, marcámos dois golos e merecemos vencer. Mas parabéns ao Marítimo, esteve muito bem."

Neres bisou: "O David Neres marcou dois golos, fez um jogo muito bom e estou muito contente com a performance dele. Jogámos muito bem, num jogo difícil, em que queríamos os três pontos. E conseguimos, parabéns à equipa."

Evolução de Schjelderup e Tengstedt [entraram na segunda parte]: "Eles têm de esperar, precisam de tempo para ficar prontos. A minha tarefa é cuidar de todo o plantel. E alguns jogadores, como eles, vieram em janeiro, sem a condição física ideal, e têm de ter paciência, é normal. Há outros jogadores que merecem jogar. Mas foi bom para eles fazerem o primeiro jogo pela equipa principal do Benfica. São jogadores muito bons para o futuro."