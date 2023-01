Roger Schmidt sobre a possível saída de Enzo: "Temos de estar preparados"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Arouca-Benfica, partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para terça-feira, às 21h15.

Sobre o Arouca: "É um jogo difícil, fora de casa, depois do Santa Clara e do Paços de Ferreira. Penso que estivemos bem nesses dois jogos e queremos estar bem contra uma boa equipa, rápida nos contra-ataques, e que está em sexto lugar, o que fala por si. Temos de estar focados e lutar pelos três pontos. Eles concedem alguns golos, mas têm o seu poder no ataque e isso pode influenciar o jogo em contra-ataques. Têm muita velocidade no ataque. E quando têm tantos pontos é porque acreditam neles e lutam pelos jogos durante 90 minutos. Vamos respeitá-los. Ganhámos o primeiro jogo com eles, na Luz, mas lembro-me que fiquei impressionado com a qualidade e o poder físico deles."

Tem planos caso Enzo saia? "Temos de estar preparados, especialmente quando não mandamos. Ele tem uma cláusula no contrato. Se o jogador quiser e um clube pagar, não podemos impedir. Temos de estar preparados e encontrar soluções, mas ainda é nosso jogador. Vamos ver o que acontece nos próximos dois dias e depois vamos focar nos jogadores que tivermos."

Teme que Enzo já esteja a pensar no Chelsea? "Eu já o disse várias vezes. O Enzo é nosso jogador e tem o nosso apoio. Já disse que enquanto a janela estiver aberta temos de contar com todas as possibilidades. Eu não mudei de ideias. Ele voltou a ficar focado no Benfica e fez grandes jogos. A sua paixão pelo Benfica está a 100 por cento e sou sempre muito honesto convosco nas conferências de imprensa. Não falo mais sobre este tópico."