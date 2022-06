Roger Schmidt só quer 26 jogadores e no plantel do Benfica há... 33: o ponto de situação

São apenas três os reforços contratados e mais estão em vista para dar maior qualidade ao elenco, mas número de saídas vai ter de aumentar em dose industrial nas próximas duas semanas.

Darwin está de saída para o Liverpool, mas o plantel do Benfica versão 2022/23 continua bastante extenso, tendo em conta que se registaram apenas três saídas, mas já há outros tantos reforços garantidos e também jovens que têm lugar assegurado no principal elenco que estará à disposição do treinador Roger Schmidt.

Nesta fase, Rui Pedro Braz, o diretor desportivo das águias, está a tentar, em estreita ligação com presidente Rui Costa e com o novo treinador, dotar o plantel de mais armas que possam revelar-se determinantes na missão de colocar um ponto final no jejum de títulos que dura há três épocas para os lados da Luz. Ao mesmo tempo, estão em marcha contactos para esvaziar o balneário, sobretudo no que respeita a elementos vistos como dispensáveis para a nova época.