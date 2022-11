Roger Schmidt: "Renúncia de Rafa à Seleção? Penso que é uma decisão final dele"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a antevisão ao duelo da quarta eliminatória da Taça de Portugal diante do Estoril, agendado para as 20h45 de quarta-feira.

Papel do treinador para gerir a situação atípica com o Mundial: "Para todos os jogadores é uma grande honra jogar na seleção, ainda por cima no Mundial. É uma grande competição. É parte do jogo, mas gostaria que todos estivessem no Mundial. Os jogadores que vão estão muito felizes, os que ficarem aqui, também ficam felizes. Vamos tentar gerir esta situação."

A renúncia de Rafa à Seleção portuguesa: "O Rafa é um jogador experiente. Não tomou essa decisão sem pensar. Ele quer estar focado só no Benfica. Respeito a decisão do Rafa, que está em grande forma. Daí estar toda a gente a discutir isso. Penso que é uma decisão final dele. Portugal tem uma grande seleção, seguramente vai fazer um grande Mundial, mas o Rafa não estará lá, penso."