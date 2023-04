Roger Schmidt renovou com o Benfica e o salário passou para o dobro

Rui Costa finalizou o acordo com o treinador, que vê o salário duplicar e atingir o patamar dos 2 M€. Técnico ficou surpreendido com a decisão dos dirigentes de procurar renovar já o vínculo. O objetivo passa por conquistar títulos, "nesta primeira época, mas também nos anos seguintes".

A renovação do contrato de Roger Schmidt era um tema assinalado como prioritário na agenda de Rui Costa, contando o presidente do Benfica fechar o acordo antes do clássico com o FC Porto, marcado para sexta-feira. Os dados estavam lançados e existia disponibilidade de todas as partes para selar um entendimento que foi já alcançado ontem, com os encarnados a oficializarem pouco antes das 21h00 o aumento da ligação contratual até 30 de junho de 2026, superando o fim do mandato do líder da Luz, que é válido até 2025. O acordo, apurou O JOGO, incluirá ainda um significativo aumento salarial para o técnico alemão.

Contratado ao PSV Eindhoven na época passada, Schmidt assinou até 2024 com um aumento salarial. Ainda assim, a fasquia ficou pelo milhão de euros líquidos - implica um gasto bruto para o Benfica a rondar os dois milhões -, um montante que aponta para um corte significativo com a realidade recente dos encarnados. Ainda há pouco tempo, Jorge Jesus auferia um salário em torno dos três milhões de euros... líquidos.

Porém, e com a revisão agora alcançada, o treinador alemão saltou para o patamar dos dois milhões de euros, o dobro do que leva agora para casa, podendo este bolo ser açucarado com prémios mais expressivos, sobretudo pela conquista do campeonato e pela presença em fases adiantadas da Liga dos Campeões.

Em paralelo, e até pelo facto de ter chegado no início da última época já com muitas das decisões de reformulação do plantel tomadas, bem como do funcionamento de várias áreas de apoio ao plantel principal, sempre mediante a ação de Lourenço Pereira Coelho, diretor-geral para o futebol, e do diretor-desportivo, Rui Pedro Braz, Roger Schmidt fez questão de sublinhar, nas conversas com o presidente, a ligação que tem existido entre todas as partes e que vê como fundamental para o êxito.



Novo vínculo chegou antes do previsto

Na hora de assinar o novo contrato, o treinador mostrou-se satisfeito por mais uma demonstração de confiança por parte da Direção e admitiu alguma surpresa pela renovação, apenas dez meses após a chegada à Luz. "Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a Direção", sublinhou à BTV, garantindo que decidiu prolongar a estadia sem hesitar: "Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica."

Com mais três anos garantidos aos comandos do Benfica, Schmidt explicou quais são os objetivos. "A principal missão é fazer os adeptos felizes. Isso acontece quando jogamos bom futebol e ganhamos títulos. Somos o Benfica, temos de jogar para conquistar títulos, é o nosso objetivo, para que os adeptos possam celebrar. Vamos dar o nosso melhor para fazer isso nesta primeira época, mas também nos anos seguintes, queremos vencer", referiu o técnico de 56 anos.

O alemão elogiou a equipa tem. "As minhas expectativas eram muito altas, porque, para mim, o Benfica é um clube muito especial no futebol europeu. Quando começámos a jogar, rapidamente vimos bom futebol e fomos capazes de vencer jogos. Com o entusiasmo dos adeptos, podemos mesmo apreciar o futebol", disse, deixando uma mensagem: "Quero agradecer aos adeptos a forma inacreditável como nos apoiam. É sempre muito especial jogar no nosso estádio, mas também fora de casa, sentimos imenso a sua paixão e apoio. É uma grande motivação para nós e a razão para jogarmos a este nível. Os jogadores tentam sempre dar o máximo para mostrar que damos tudo em campo para ganhar jogos e vencer títulos."