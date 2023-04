Roger Schmidt quer ficar no Benfica por mais de três anos: "Acredito no clube"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rio Ave, marcado para este domingo (18h00) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

O que espera do jogo: "Estamos felizes pelos internacionais terem voltado bem. A equipa está focada. Estamos prontos. Depois das seleções, perdemos sempre algum ritmo, mas gostei do que vi nos treinos. O Rio Ave é forte em casa e são agressivos contra os grandes. Têm diferentes armas no ataque. Não vai ser um jogo fácil. Precisamos dos três pontos e temos de estar focados."

Renovou contrato e nunca ficou mais de três épocas no mesmo clube: "Espero ficar no Benfica para lá desses três anos. Foi uma decisão fácil. O clube convidou-me a renovar e fiquei agradecido. Pensei com a minha família e foi uma decisão fácil. Acredito no clube e nos benfiquistas. É um lugar fantástico para trabalhar. No fim, foi uma decisão rápida. Queremos jogar bom futebol nos próximos anos, mas o foco tem de estar no próximo jogo."

Porquê agora o novo contrato: "Tenho uma boa relação com o presidente. Falar com ele foi fácil. Falámos e conseguimos encontrar uma boa solução. Não tem consequências para o presente, é uma questão para o futuro."