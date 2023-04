Roger Schmidt: "Podem acabar com o VAR, assim não faz sentido"

Declarações de Roger Schmidt após o Inter-Benfica (3-3), da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Inter pode ganhar a Champions? "Podem chegar à final. É uma corrida aberta com o Milan. Do outro lado há duas equipas muito boas, City e Real Madrid. Num jogo numa final é possível, se passarem o Milan terão hipóteses."

Invencibilidade fora de casa e não ter marcado ao Inter na Luz: "As estatísticas são muito boas, nos jogos fora e em casa. Perdemos na semana passada, mas mostrámos que acreditámos em nós, que somos corajosos, ambiciosos, o nosso ADN é assim, é tentar vencer o jogos, não é tentar evitar perder. É ter uma abordagem pró-ativa, se o formos temos mais possibilidades de vencer. Quanto a não marcar na Luz, aquela chance de Gonçalo Ramos no final talvez nos pudesse ter ajudado. Os dois jogos desta eliminatória foram equilibrados. A história caiu para o Inter. Fomos infelizes com a arbitragem, ainda hoje houve um penálti claro sobre o Aursnes, não percebo por quê o VAR não chamou o árbitro. Na semana passada foi igual. Por mim podem acabar com o VAR, não faz sentido assim."