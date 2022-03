"Roger Schmidt pode ganhar ou perder, mas o objetivo é sempre tentar marcar mais um"

Para Jonathan Soriano, avançado que trabalhou com o ainda técnico do PSV, a "intensidade" é a imagem de marca do germânico. "Ele quer as suas equipas de olhos postos na baliza contrária", frisa a O JOGO. O treinador alemão, que pode ser o eleito da estrutura encarnada para 2022/23, promete trazer golos e espetáculo à Luz

Roger Schmidt, alemão de 55 anos, é candidato a assumir a liderança da equipa técnica do Benfica na próxima temporada. O ainda treinador do PSV Eindhoven traz consigo a áurea do futebol ofensivo, um futebol algo "louco" até dada a ânsia pelo golo mas que conquista o público na bancada assim como, também, os seus próprios jogadores.

Estes, apesar de terem de dar ao pedal e de suar em todo o comprimento dos cerca de cem metros de campo, aceitam essa exigência de intensidade que, confirmando-se a ida de Schmidt para a Luz em 2022/23, promete mudar a forma de jogar das águias.