Roger Schmidt persegue recorde de... Roger Schmidt

Roger Schmidt, treinador do Benfica

É já no próximo jogo do Benfica, na visita a Guimarães, que o novo treinador dos encarnados pode igualar o seu melhor registo de triunfos, alcançado ao serviço do RB Salzburgo em 2014.

Roger Schmidt persegue... Roger Schmidt. A duplicação de nomes significa aqui que o treinador alemão tem já à vista um recorde pessoal que data de há oito anos e está a apenas mais um triunfo, na deslocação a Guimarães, de ser igualado. Só depois, o treinador alemão poderá visar um novo registo pessoal e outro coletivo, este na posse de Sven-Goran Eriksson.