Roger Schmidt persegue recorde com mais de meio século no Benfica

Na ressaca do afastamento da Taça de Portugal, com muita polémica à mistura, os encarnados avançam agora para terreno europeu, com uma bagagem de três visitas sem qualquer desaire.

O último compromisso do Benfica não terminou como as águias desejavam, com o afastamento da Taça de Portugal, mas o plantel já aponta baterias para novo embate, agora referente à Liga dos Campeões.

Oportunidade para, com a bagagem de três jogos seguidos na condição de visitante, Roger Schmidt tentar conduzir a equipa a um resultado que mantenha abertas as portas dos quartos de final e de um registo que permitirá ao alemão entrar num lote restrito de treinadores encarnados.