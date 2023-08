Roger Schmidt: "Perder Gonçalo Ramos a dois dias da Supertaça é uma pena"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo da Supertaça com o FC Porto, agendado para as 20h45 de quarta-feira, em Aveiro.

Musa como opção e saída de Gonçalo Ramos: "Hoje, depois do último treino, pensarei no onze. Não está decidido. Perdemos o Gonçalo, era muito importante para nós. Fez uma grande época, marcou muitos golos. Taticamente era um jogador de topo, trabalhava muito. Por isso, veio o interesse. Esperávamos perdê-lo, mas nesta fase, a dois dias da Supertaça, é uma pena. Por um lado é triste, mas por outro é bom sinal, de que o Benfica é capaz de fazer evoluir os jovens. O Gonçalo é muito bom exemplo disso. Ainda assim, vamos sentir a falta dele, mas temos opções para substitui-lo.

Opções: "Todos os jogadores estão em boa forma, agora temos de encontrar os certos para entrar no onze. Precisamos de bons jogadores no banco também, porque nem todos conseguem estar sempre no topo de forma. Precisamos de onze, mas também de bons suplentes. O Petar [Musa] mostrou que é importante, vindo do banco, mas marcou golos. Trabalhou no duro e é opção para amanhã."