Roger Schmidt: "Percebemos o difícil que é manter o nível"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota com o Braga (3-0) na 14.ª jornada da Liga

Análise: "O Braga foi melhor desde o primeiro minuto, esteve mais fresco, marcou na altura certa e foi difícil voltar ao rumo certo. Muitos jogadores não estiveram no seu melhor nível, o Braga aproveitou o 'momentum' e mereceu ganhar."

Explicações: "É muito difícil explicar, não esperávamos jogar assim, tivemos uma boa semana, todos estivemos bem, mas hoje no jogo na posse de bola fomos lentos, jogámos para os lados e para trás em vez de jogar para a frente, os jogadores estavam distantes, não estivemos compactos nem agressivos. Penso que no futebol é muito difícil sempre manter o nível. Hoje talvez nos tenhamos apercebido do difícil que isso é."

Substituições tardías: "Foi decisão minha. Tentámos na segunda parte estarmos mais presentes na frente de ataque, tivemos várias oportunidades a aseguir ao intervalo, teria sido bom termos marcado nessa altura, talvez voltássemos a acreditar que podíamos vencer, mas ao fim e ao cabo nas poucas oportunidades que tivemos não fomos eficazes e foi por isso que o Braga ganhou. Merecemos todas as vitórias que tivemos, mas hoje merecemos perder, porque não fomos suficientemente bons."

Sem Neres faltam alas? "Ninguém estava a queixar-se da nossa equipa, somos os mesmos."