Roger Schmidt: "Penso que o Benfica merece o título, mas é preciso conquistá-lo"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara (18h00), marcado para este sábado e referente à última jornada da Liga Bwin.

Pressão: "Há sempre pressão no futebol e estar nervoso antes destes jogos é bom. Mas já demonstrámos que não importa onde vamos jogar, nos jogos da Liga dos Campeões. Vi muita pressão no início da época e conseguimos sempre mostrar o nosso melhor em campo. Os jogadores mostraram qualidade e também resiliência. Esperamos jogar um bom futebol amanhã."

Balanço da primeira época no Benfica: "Não penso que seja o momento de fazer um resumo da temporada. Depois do último jogo, podemos falar de tudo. Para já estamos concentrados nos nossos objetivos."

Benfica merece o título? "É uma avaliação que não compete a mim, mas a vós. Penso que merecemos o título. É preciso conquistá-lo. No fim da temporada a equipa que está em primeiro lugar merece sempre o título, seja nesta ou noutras ligas."