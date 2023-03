Roger Schmidt: "Para ser sincero, não esperava assinar um novo contrato tão cedo"

Roger Schmidt falou aos meios de comunicação do clube para assinalar a renovação de contrato com o Benfica até 2026.

A renovação: "É uma grande honra fazer parte do Benfica. Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o Presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a Direção. Estou muito feliz no Benfica, temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos. Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica", revelou o treinador após a assinatura do novo vínculo."

As expetativas: "As minhas expectativas, desde o início, eram muito altas, porque, como já disse, para mim, o Benfica é um clube muito especial no futebol europeu. A convicção do nosso Presidente em contratar-me para o Benfica deu-me a confiança para vir e sentir-me no sítio certo. Quando começámos a jogar, rapidamente vimos bom futebol e fomos capazes de vencer jogos. Com o entusiasmo dos adeptos, podemos mesmo apreciar o futebol. Não foi fácil pensar nisso, com tantos jogos, mas sinto que o Benfica é um grande clube".