Roger Schmidt: os detalhes da assinatura do contrato e quem o acompanha para a Luz

Rui Costa reuniu-se com o treinador na residência deste, em Neuss.

Está confirmado. Roger Schmidt vai ser treinador do Benfica nas próximas duas temporadas, com outra de opção, sucedendo a Nélson Veríssimo. Rui Costa viajou ontem num jato privado para Dusseldorf, na companhia de Lourenço Coelho, administrador da SAD, para se encontrar com o treinador alemão e finalmente oficializar a ligação.

Há muito que o acordo entre o Benfica e o técnico estava estabelecido, mas apenas ontem foi formalizado, depois de este ter assinado a documentação que o vincula ao clube da Luz. Segundo informações recolhidas na Alemanha, a reunião decorreu em Neuss, cidade a poucos quilómetros de Dusseldorf, na residência do futuro treinador das águias. Schmidt virá com três adjuntos (ver peça em baixo), homens da sua confiança e que o têm acompanhado ao longo dos anos.