Roger Schmidt, o respeito por Fernando Santos e o Mundial no Catar que "não agrada"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória sobre o Estoril (1-0) na Taça de Portugal

Convocatória para o Mundial: "João Mário, António Silva, Gonçalo Ramos e Florentina? Todos são bons jogadores. Tenho muito respeito pelo selecionador nacional, tem muita experiência e é uma decisão que lhe compete a ele. Há muitas razões para convocar muitos jogadores, eu respeito-o. Gosta dos jogadores, mas tem de fazer uma seleção. Os jogadores que me perguntou estão a fazer boa temporada mas é o selecionador que tem de decidir."

Neres fora do Mundial: "Não sei se ele estava a contar ser convocado. É um bom jogador, está à bica da seleção, não jogou muito nos últimos. Hoje marcou um grande golo, é nosso jogador e fica connosco, isso deixa-me feliz. Não quer dizer que não possa ser convocado no futuro."

Prefere jogadores no Mundial ou a trabalhar no Seixal? "Nunca penso nestas coisas. É uma decisão que me escapa. Aceito as decisões. O Mundial é no Catar e a meio da temporada e isso não me agrada, mas foi a decisão de algumas pessoas e temos de aceitar. Os jogadores vão dar o seu melhor, mas não me agrada ser no Catar."