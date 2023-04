Roger Schmidt: o português, a conversa com Rui Costa e Florentino "à bica"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rio Ave, marcado para este domingo (18h00) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Língua portuguesa: "É uma boa razão para repensar no assunto. Estou concentrado no fim da época. Seria muito bom aprender português. Espero conseguir aprender a língua."

Conversa com Rui Costa: "Parece-me uma boa solução este contrato a longo prazo. Eles esperam bom futebol e títulos. Sabemos os desejos dos benfiquistas. Vejo potencial no clube, como vi no início. Estou convicto que podemos deixar os adeptos felizes."

Florentino "à bica": "Vamos ver. Estamos cientes da situação. Florentino evoluiu. É um jogador mais inteligente, tem feito menos faltas do que o normal. Pode jogar 90 minutos sem ver um cartão."