Roger Schmidt: "O Florentino e o Grimaldo mereciam estar nas seleções"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães, agendado para as 18h00 de sábado e a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin.

Disponibilidade de Rafa: "Treinou e acho que está bem. Não está a 100 por cento, mas vai estar na equipa. Estou feliz por isso."

Florentino e Grimaldo não foram convocados para as seleções: "O Florentino e o Grimaldo mereciam estar nas seleções [de Portugal e Espanha, respetivamente]. Temos de respeitar a decisão dos selecionadores, que têm muitas opções. Têm de encontrar o equilíbrio. O Florentino, se continuar assim, vai ter mais experiência e, assim, ser uma opção para a seleção no futuro."