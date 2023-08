Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez este domingo a antevisão ao jogo da primeira jornada da I Liga em casa do Boavista, agendado para as 20h45 de segunda-feira.

Estado do relvado do Bessa: "Ouvi falar, mas no ano passado acho que foi um dos melhores relvados em que jogámos. Acho que estará tudo preparado. Se não estiver perfeito, temos de aceitar. Não estamos preocupados com isso."

Neres pode jogar? "Sim, está recuperado. Se estiver melhor, pode ser opção."