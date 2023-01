Roger Schmidt: o balanço da primeira volta da I Liga e a felicidade por Gonçalo Guedes

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória por 3-0 no terreno do Santa Clara, este sábado, num jogo referente à 17.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Começámos muito em forma, focados, e jogámos um bom futebol. Marcámos dois bons golos, criámos muitas chances. Na segunda parte controlámos. O nível não foi igual ao da primeira parte, mas faz parte. Temos de respeitar o adversário, tentou de tudo. Marcámos três, podíamos ter marcado quatro ou cinco. Estamos contentes pela vitória. Todos me disseram que era difícil jogar aqui, mas jogámos bem."

É o mesmo Benfica de antes do Mundial? "É difícil dizer. Estamos a meio da temporada, tivemos dois empates e uma derrota. E todas as vitórias foram justas. Temos de continuar para sermos campeões, esse é o maior objetivo."

Primeira volta terminar com 44 pontos: "São bons números. Precisamos de continuar a trabalhar, porque há jogos difíceis pela frente. São mais 17. O caminho é longo e muito duro."

Estreia de Gonçalo Guedes: "Estou muito feliz por ele estar aqui. Ele também está muito positivo, satisfeito por voltar e muito motivado. Mostrou tudo só num treino e hoje também foi importante. Penso que se integrou bem, a melhor forma de se integrar é a jogar. Entrou e marcou. Agora vai ter de treinar e jogar mais e vai ficar ainda melhor."