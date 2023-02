Roger Schmidt: "No início não éramos nós, mas conseguimos mudar"

Declarações de Roger Schmidt após o triunfo do Benfica em casa do Club Brugge, por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Claro que é um bom primeiro passo. É sempre difícil na fase a eliminar. Defrontámos uma boa equipa, viu-se logo no início que tinham motivação e velocidade e criaram dificuldades. Tivemos de defender bem nessa fase e depois dos 20' formos melhores, no nosso ritmo, criámos muitas oportunidades e podíamos ter marcado. Na segunda parte fomos mais certeiros, marcámos de penálti e depois o segundo. Controlámos o jogo e tivemos muitas oportunidades. O segundo golo decidiu o jogo, mas é só a primeira parte, precisamos de uma performance de topo no estádio da Luz."

O melhor e o pior do jogo: "Gostei do jogo todo, apesar de termos lutado no início. Não éramos nós, mas gosto desse momento porque conseguimos mudar. Temos sempre de respeitar o adversário. Temos um plano, mas o adversário também e às vezes é melhor, tens de aceitar e encontrar soluções. Depois criámos chances e conseguimos marcar. Não há jogos perfeitos, pelo que aceito a exibição. A primeira parte não foi tão boa. Temos de estar contentes com a exibição."