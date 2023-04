Roger Schmidt: "Não tenho mais nada a dizer sobre os 10 pontos..."

Declarações de Roger Schmidt treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de sexta-feira.

Clássico: "Um grande jogo, o primeiro contra o segundo classificado, à 27.ª jornada, por isso, é um grande jogo. São duas equipas de topo, com muita qualidade. Todos estamos ansiosos por este jogo e vamos dar o nosso melhor para fazer um jogo de topo e vencer. Tivemos uma semana muito boa, os jogadores têm uma boa mistura entre concentração e felicidade. Temos de esperar um adversário muito bom, mas estamos completamente focados no que temos de fazer em campo."

Favoritismo: "Para mim, não interessa quem é favorito. Não me cabe dizer quem é favorito. Estamos focados naquilo que queremos fazer em campo. A situação da I Liga é bastante clara. Estamos dez pontos à frente, à 27.ª jornada. Jogamos em casa, contra o FC Porto. Não podemos ignorar que é um jogo importante para ambas as equipas. Encaramos como uma grande oportunidade. Temos de esperar pelo final dos 90 minutos, e, depois, teremos uma nova situação."

Há um ano, o FC Porto venceu o título na Luz. Esperava que, volvido um ano, o Benfica estivesse assim? "O que aconteceu na época passada não é importante para mim. Não tenho mais nada a dizer sobre os 10 pontos".

Se pudesse aproveitar uma força do FC Porto, qual seria? "Eu não vou apontar uma força isolada. O FC Porto é uma equipa muito boa, com muita qualidade individual e um treinador muito experiente e que venceu muitos títulos nos últimos anos. Temos de estar preparados para uma equipa concentrada e que vai disputar o jogo até ao fim. Conhecemos as suas forças, sabemos como jogam, atacam e defendem. Amanhã não precisamos de nos concentrar numa força concreta, temos é de respeitar o adversário e acreditar em nós próprios e concentrarmo-nos no que fazemos. Isso tem sido a chave da época, vamos concentrar-nos em nós e, tirando ajustes consoante o adversário, vamos jogar à Benfica".

Importância do jogo: "É claro que é um jogo muito importante, mas o jogo mais importante é sempre o próximo. É um jogo especial, claro, mas já jogámos grandes jogos esta temporada. Começámos com o apuramento para a Liga dos Campeões, estávamos muito pressionados. Agora, temos uma grande oportunidade. Para os adeptos do FC Porto e para os benfiquistas, é um grande jogo, claro, mas a minha tarefa é preparar os jogadores para aproveitarmos o momento e fazermos um jogo muito bem. Não temos de fazer nada de especial, só temos de estar ao nosso melhor nível. Eu, enquanto treinador, tenho de estar muito focado nisso."

Uma vitória fecha as contas do título? "Já sabem a minha resposta, é claro que não. Temos dez pontos de vantagem, é claro. Se vencermos, a probabilidade de sermos campeões é maior. É um jogo importante, mas, enquanto não formos campeões, é impossível sentir-me campeão."