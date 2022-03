"Roger Schmidt não se importa de sofrer dois ou três golos se marcar quatro ou cinco"

Roger Schmidt está em final de contrato com o PSV

Português Rui Mota já trabalhou com o treinador alemão e garante, em declarações à TSF, que privilegia um futebol ofensivo.

A revista alemã "Kicker" informa esta terça-feira que Roger Schmidt está praticamente fechado pelo Benfica para orientar o clube da Luz na próxima temporada. O português Rui Mota foi adjunto do técnico alemão no Beijing Guoan, da China, e traça o perfil do técnico de 55 anos, que privilegia um "futebol de ataque".

"Não se importa de sofrer dois ou três golos se marcar quatro ou cinco", afirma Rui Mota à TSF, em declarações que pode ouvir na íntegra AQUI.