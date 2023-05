Roger Schmidt: "Não importa onde seremos coroados campeões"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Sporting, marcado para as 20h30 de domingo.

O dérbi: "Estamos numa nova situação. Trabalhámos arduamente, esta temporada, pelos nossos objetivos. Agora, se nos focarmos em nós mesmos e vencermos, no domingo, seremos campeões nacionais. Há uma grande motivação. Sabemos que será um jogo muito difícil. Na minha opinião, o Sporting é uma equipa de topo, têm muita qualidade individual, criatividade, velocidade, um treinador muito bom, são perigosos com e sem bola. Penso que é um jogo difícil, mas estamos em grande forma. Temos jogado muito bem. Respeitamos o adversário, estamos completamente focados nos 90 minutos, e acreditamos profundamente em nós mesmos. Queremos fazer um grande jogo em vencer."

Benfica não é campeão em Alvalade há 48 anos: "Não interessa onde somos campeões. É uma coincidência fazermos este jogo na 36.ª jornada. Para mim, o adversário não é importante. Não importa onde seremos coroados campeões. Só estamos focados em ser campeões."