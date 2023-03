Schmidt não faz conferência de antevisão ao Benfica-Famalicão

Treinador das águias foi expulso no jogo contra o Vizela e não deverá estar no banco contra os famalicenses.

A conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão, relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin, não será feita por Roger Schmidt. O treinador do Benfica opta por não prestar declarações numa altura em que está suspenso preventivamente.

De acordo com o artigo 41.º do Regulamento Disciplinar, o treinador alemão fica suspenso preventivamente até que saia o castigo relativo à expulsão contra o Vizela, no sábado.

Caso se confirme a suspensão de Schmidt, deverá ser o adjunto Jens Wissing a orientar a equipa na sexta-feira (21h15).