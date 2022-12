Roger Schmidt: "Não é nenhuma vergonha, a surpresa é ser hoje a primeira derrota"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota com o Braga (3-0) na 14.ª jornada da Liga

Explicação para a derrota: "É muito simples, o Braga fez um bom jogo, nós não estávamos a fazer o nosso jogo normal e merecemos esta derrota. Estávamos animados, a treinar bem, mas no campo foi diferente. Sofremos um golo cedo e não conseguimos recuperar. Normalmente jogamos de forma diferente, verticais. Mas hoje fomos lentos, com passes lateralizados e para trás. O Braga fez boas transições. Tentámos mudar a abordagem na segunda parte. Tivemos boa oportunidade com o cabeceamento do Gonçalo e se tivéssemos marcado talvez tivéssemos gerado nova energia para acreditar."

Falta de energia: "Faz parte do futebol. Se queremos alcançar algo temos de ter boa atitude quando perdemos, não é uma vergonha, o Braga é uma boa equipa. Podíamos ter ganho se tivéssemos jogado melhor. A surpresa é ser hoje a primeira derrota. Agora podemos apreciar o que fizemos antes. Resta analisar. Vamos conviver uma semana com esta derrota e para a semana vamos tentar inverter. Alguns jogadores não estavam na sua melhor forma, eu já os vi na sua melhor forma. Não estiveram ligados, foi suficiente para não jogarmos para os três pontos."

Efeitos da derrota: "O mais importante é a nossa reação. É possível perder, faz parte do futebol. Temos bom ambiente, ganhámos muita confiança. Ganhámos jogos difíceis e hoje perdemos. Foi a primeira vez que não merecemos outra coisa que a derrota. Nos outros merecemos, hoje não merecíamos sequer empatar. É resultado justo, temos de aceitar. Creio que não vai criar grandes estragos na equipa porque vamos reagir."