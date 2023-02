Roger Schmidt: "Não deixámos de procurar o segundo golo"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a eliminação da Taça de Portugal, perante o Braga, nas grades penalidades (1-1 a.p. e 5-4 nos penáltis)

Alterações: "Dependia da situação. Jogar um bocado com menos um é uma coisa, mas quando tens de jogar muito tempo com menos um, é preciso fazer alguma coisa. Mas não deixámos de procurar o segundo golo, de tentar chegar à frente. Precisávamos de jogadores para defender baixo, na área, e para defender bolas paradas. Depois a aposta no Rafa, ele ainda não está a 100 por cento. Foi nesse âmbito as mudanças."