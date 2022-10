Roger Schmidt não considera embate com o PSG decisivo

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão à receção ao PSG (20h00, quarta-feira), relativa à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Fator mental pode fazer a diferença? "Claro que a motivação é sempre importante. Eu não tenho de motivar os jogadores, eles já estão motivados por eles próprios. A motivação sozinha também não é suficiente. Precisamos de um espaço extra para a motivação, podemos usá-la para estarmos muito bem a nível tático, influenciando-a de forma positiva. Precisamos de tudo amanhã. E com os nossos adeptos no estádio, vamos estar conectados com eles, vão sentir a nossa ambição de realizar um grande jogo por eles, de lutarmos por eles para conquistarmos os três pontos. Com este ambiente e contra uma equipa destas tudo será possível. É por isso que o futebol é tão interessante."

Não será um jogo decisivo: "Amanhã não é um jogo decisivo. Não é amanhã que nos vamos classificar para a fase seguinte. Temos apenas duas vitórias. Faltam quatro jogos, estamos numa posição muito boa mas é difícil passar à fase a eliminar porque todos os nossos adversários são equipas muito boas, amanhã não é diferente. O PSG é o terceiro jogo, ganhámos os dois primeiros. Tal como disse, quando se joga em casa, é uma oportunidade de conseguir um bom resultado. É nisso que estamos concentrados. Queremos usar todos os jogos para demonstrar que merecemos continuar a jogar a Champions depois do Natal. É o nosso objetivo. É claro que é difícil, mas os jogos seguintes também vão ser. Vamos batalhar até ao fim. Cada jogo é uma oportunidade de ganhar mais uma vantagem e é isso que vamos fazer."

Sobre Enzo Fernández: "Desde que ele chegou, logo na pré-época, treinou uma vez com a equipa e jogou logo no primeiro jogo particular. Mostrou-se logo, sem quaisquer problemas. É um futebolista muito completo, é muito bom na sua posição, tem bom posicionamento em campo, é muito criativo a jogar para a frente. É muito novo mas consegue pautar os ritmos do jogo. Sem bola, sabe ler o jogo e sabe recuperar os jogos. É um jogador jovem, mas muito completo. A continuar assim, tem um futuro extraordinário no Benfica."