Roger Schmidt: "Mudamos jogadores, mas é sempre o mesmo Benfica

Declarações de Roger Schmidt após o Benfica-Penafiel (2-0), partida da Taça da Liga

Sobre o jogo e golos na primeira parte: "Fizemos um bom jogo. Se marcassemos no início o jogo seria mais fácil. Tivemos algumas oportunidades para o fazer na primeira parte. Hoje foi necessário ter paciência e mostrámos que também sabemos fazer isso. Os jogadores estiveram bem"

Satisfeito com os jogadores: "Claro. Na última smena ganhámos, hoje também. Tivemos de substituir muitos jogadores e os que entraram mostraram que têm qualdiade e que estão em boa forma. Fico muito feliz porque podemos jogar no mesmo estilo, é o mesmo Benfica mesmo com mutias alterações"