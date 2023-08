Roger Schmidt: "Morato e Musa? Estamos no Benfica, há muita concorrência"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez este domingo a antevisão ao jogo da primeira jornada da I Liga em casa do Boavista, agendado para as 20h45 de segunda-feira.

Benfica está melhor preparado que os rivais nesta fase da época? "As coisas mudam rapidamente. Pode dizer-se que estamos melhores porque vencemos a Supertaça, mas amanhã, depois do jogo, já se estar a dizer uma coisa diferente. Depende tudo dos resultados. Acho que a época vai ser muito difícil. As quatro equipas são muito boas, têm muita qualidade individual, têm bons treinadores, e acho que vai ser uma época longa. Haverá momentos bons e maus, temos é de ser consistentes, jogar bom futebol e conquistar muitos pontos. Para mim, não faz sentido falar de favoritos agora. Isso é o vosso trabalho [imprensa]. Tenho muito respeito por todas as equipas. O Famalicão ganhou ao Braga, por exemplo. Dá para ver a qualidade que há nesta Liga."

Morato e Musa fizeram uma boa pré-época, mas não foram titulares na Supertaça: "Estamos no Benfica, há muita concorrência. E eles podem usar isso para se desenvolverem e evoluírem. Todos os jogadores estão no mesmo patamar, eu tento explicar-lhes que se estiverem no topo das capacidades e estiverem melhor do que os outros, vão jogar. Cabe-lhes mostrar-me isso. É o meu estilo de decidir. Quero ter todos motivados para evoluir. Em algumas posições não há muitas diferenças entre os jogadores que temos. Os quatro defesas-centrais estiveram muito bem na pré-época, por exemplo. O mesmo com os médios. É preciso tomar decisões e o Otamendi e o António Silva foram as minhas escolhas. Jogaram muitos jogos juntos no ano passado e mereceram ser opção contra o FC Porto. Mas espero que esta época haja mais rotação do que na passada. Esta época os jogadores equivalem-se muito."

Ainda sobre Musa: "Os jogadores têm de mostrar no treino que merecem estar no onze inicial. Ele tem bons argumentos, sempre que entra marca golos e cria oportunidades. Está conectado com o resto da equipa e em boa forma física e fez os melhores 45 minutos dele. Fez uma boa exibição na Supertaça, está motivado e isso é importante para um avançado. É claro que as hipóteses dele jogarem são mais elevadas do que se ele não tivesse feito um bom jogo. Não foi fácil para ele o ano passado com o Gonçalo Ramos, mas esteve sempre bem como segundo avançado da equipa. Fez uma boa época e claro que o seu objetivo é lutar para ser titular."