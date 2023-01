Roger Schmidt luta contra jejum que dura há 39 anos no Benfica

Após ter derrotado o FC Porto no Estádio do Dragão, o técnico alemão procura conduzir os encarnados a um feito que apenas conseguiram em 13 ocasiões nas 89 edições anteriores do campeonato. Águias não vencem os dois rivais na primeira volta desde 1983/84, há 39 anos, então com Sven-Goran Eriksson.

O Benfica ataca o dérbi deste domingo numa posição confortável, ocupando a liderança do campeonato com mais seis pontos do que o Braga e com margem ainda maior para FC Porto (sete) e Sporting (12). E na época de estreia ao comando das águias, Roger Schmidt procura, de forma a pelo menos manter a distância para os dois adversários que fecham o pódio, quebrar um longo jejum por parte do clube da Luz.

Depois de ter vencido o FC Porto na 10.ª jornada, no Estádio do Dragão, Roger Schmidt aponta agora a novo triunfo sobre o Sporting, desta feita em casa. Registo que os encarnados não conseguem alcançar desde... 1983/84. Sven-Goran Eriksson foi o último, há 39 anos, a derrotar os dois rivais na primeira volta do campeonato.