Roger Schmidt: "João Félix no Benfica? Se fosse possível, seria bem-vindo..."

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro de sábado (18h00) com o Chaves, no Estádio da Luz. Partida é referente à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Expectativas para o jogo com o Chaves e a mudança de chip após a Champions: "Não é difícil ajustar, estamos habituar a mudar da Liga dos Campeões para o campeonato. Vamos defrontar uma boa equipa, uma equipa brava, que ataca bem nos jogos fora. Ganharam ao Sporting e ao Braga a jogarem fora de portas. Chegamos com confiança devido à vitória contra a Juventus, foi um jogo fulcral e mostrámos todo o nosso potencial. Foi um jogo de topo a nível tático, estivemos focados e fomos inteligentes. Temos a obrigação de continuar a este nível até à pausa do Mundial. Queremos mostrar o nosso melhor futebol amanhã e nas próximas semanas."

Em Espanha dizem que João Félix pode ir para o Benfica: "Se fosse possível, era incrível. Gosto muito dele, mas não é realista. Ele foi para Espanha por muito dinheiro. Penso que é impossível, mas se fosse possível, seria bem-vindo."