Roger Schmidt: "Já demonstrámos que sabemos jogar sob pressão"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota com o FC Porto (2-1) no Estádio da Luz, na 27.ª jornada da Liga Bwin

Só uma oportunidade: "Normalmente jogamos muito no campo adversário, no último terço, hoje tivemos dificuldade a chegar lá. Depende do adversário mas também de nós. Não fizemos corridas suficientes, não encontrámos momento certo, o timing dos jogadores da frente não foi o ideal por isso não tivemos muitas oportunidades e quando eles chegaram lá conseguiram defender bem."

Muita pressão: "Tenho de falar com eles, não sei, mas na minha opinião já mostrámos esta época que podemos jogar em jogos destes, de alto nível, muito bem. Sabemos jogar sob pressão, futebol de topo. Hoje não foi um grande dia e temos de recuperar rapidamente. Agora temos de crescer com uma derrota, aceitar e analisar, ter uma qualidade diferente na terça-feira à noite."