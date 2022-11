Roger Schmidt já definiu o alvo a atacar para suceder a Grimaldo, dizem em Espanha

Jesús Vázquez, lateral-esquerdo do Valência, estará debaixo de olho para ser o substituto de Grimaldo na próxima época.

O jornal espanhol AS adianta, este domingo, que Jesús Vázquez, lateral-esquerdo do Valência, está a ser observado pelo Benfica. Com a possibilidade de Grimaldo sair no final da temporda, visto que acaba contrato, Roger Schmidt terá como alvo o espanhol de 19 anos.

Segundo a publicação, o treinador do Benfica já tem interesse no jogador desde os tempos em que orientava o PSV.

O Inter também estará na corrida pelo jogador, refere o diário AS.

Jesús Vázquez estreou-se pelo Valência em 2021/21 e soma 21 jogos pelo clube ché desde então. Esta temporada fez apenas três jogos oficiais.