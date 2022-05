Roger Schmidt já assinou contrato e trabalha no Benfica

Treinador alemão chegou esta terça-feira a Portugal.

Roger Schmidt chegou esta terça-feira a Portugal, tendo falado aos jornalistas antes de seguir para o Estádio da Luz, onde formalizou a assinatura de um contrato válido por duas temporadas, até 2024, com o Benfica.

"Roger Schmidt já trabalha nos dossiês do futebol do Benfica desde meados de maio, visando a planificação e preparação da temporada 2022/23, em estreita articulação com o presidente Rui Costa e com o diretor-geral Lourenço Coelho", pode ler-se no site do emblema encarnado, que confirma ainda que a viagem do treinador alemão estava prevista para a semana passada, tendo sido adiada devido ao presidente ter testado positivo à covid-19.

"O primeiro dia presencial do técnico nas instalações do Benfica será marcado por diversas reuniões de trabalho com Rui Costa e Lourenço Coelho, no Estádio e no Benfica Campus", lê-se ainda.