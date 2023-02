Roger Schmidt: "Houve penálti claro, não entendo e não aceito. Grande erro"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a eliminação da Taça de Portugal, perante o Braga, nas grades penalidades (1-1 a.p. e 5-4 nos penáltis)

Sobre o jogo: "Foi um jogo de Taça. Penso que fizemos jogo fantástico. Estivemos bem na posse de bola, tentámos ganhar o jogo, depois com o vermelho o jogo mudou. A equipa apesar de tudo foi inteligente, a abordagem e as mudanças foram as que entendi serem corretas. Procurámos pela posse encontrar os momentos certos para decidir o jogo. É óbvio que merecemos chegar pelo menos aos penáltis, depois desperdiçámos uma e ficámos fora."

Arbitragem: "Acho que demos tudo. Estivemos bem, com boa mentalidade após a expulsão, mostrámos que queríamos chegar à final. Mas há vezes há derrota e hoje foi um desses dias. Creio que houve uma clara penalidade que não foi marcada, do Guedes, não entendo e não aceito aquela decisão. Grande erro do árbitro. Podíamos ter ficado com 2-0. Mas os jogadores deram tudo, agora vamos concentrar-nos na Liga dos Campeões."