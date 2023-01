Roger Schmidt: "Hoje foi um dia muito bom para o Benfica"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória por 3-0 no terreno do Santa Clara, este sábado, num jogo referente à 17.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Estamos muito contentes. Este foi o último jogo da primeira metade da temporada e claro que o queríamos ganhar. Para nós, não foi fácil jogar aqui, mas penso que começámos muito focados, muito bem na posse na bola e sempre a acelerar o ataque no momento certo. Marcámos dois bons golos, criámos muitas oportunidades e demonstrámos uma muito boa atitude hoje. Na segunda parte, não estivemos totalmente ao mesmo nível, mas mesmo assim tivemos oportunidade de fazer o 3-0 e matar o jogo. No fim, penso que merecemos ganhar."

Sobre Guedes: "Estou muito contente pelo Gonçalo [Guedes], que marcou no seu primeiro jogo, e estamos muito satisfeitos por o ter aqui. Hoje foi um dia muito bom para o Benfica".