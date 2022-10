Roger Schmidt: "Gestão? Precisamos de todos os jogadores. Quando se quer títulos..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave (sábado, 18h00), da nona jornada da Liga Bwin.

Tempo de mexer na equipa? Gestão? "Estou sempre a pensar nisso. A situação agora é de certa forma especial, porque jogamos três jogos em seis dias, entre quarta e sábado são três dias, depois são apenas dois dias. Temos de pensar na melhor abordagem para amanhã, mudar de início ou mais para a frente, estou aberto a tudo, mas são decisões que só vou tomar a título definitivo amanhã."

12/13 jogadores com muito mais minutos do que os restantes. É uma vantagem? "Em primeiro lugar acho que é um bom sinal, porque significa que podemos jogar muitas vezes com o mesmo onze inicial, significa que todos estão em bom estado. Às vezes temos de fazer alterações porque há lesões. Precisamos de todos os jogadores, especialmente quando desenvolvemos algo novo. Somos uma equipa nova, temos uma nova equipa técnica, novos jogadores, uma abordagem nova ao jogo, há desde o início pressão para termos bons desempenhos e ganhar. Quando se quer títulos tem de se estar pronto desde o primeiro segundo e é preciso encontrar rapidamente uma equipa que consiga jogar de forma fiável a nível elevado. Se temos oportunidade de jogar quase sempre com a mesma equipa, foi a decisão certa, dar aos jogadores a oportunidade de se afeiçoarem uns aos outros. É a minha decisão, mas não é uma lei, cada jogo é um jogo, e eu vou sempre pensando no melhor para a equipa, para os jogadores. Não posso dizer quantas vezes vamos mudar nas próximas semanas, depende sempre dos jogadores, da recuperação. Toda a gente à volta da equipa, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, estão sempre a tentar ajudar a recuperar o mais depressa possível, podemos medir estas recuperações, sabemos se estão recuperados ou não."

Confusão com Neymar e eventual cartão vermelho a Enzo Fernández: "Não tenho comentários a fazer."

Motivação para jogar contra Rio Ave: "Para nós é um jogo de Liga e para eles também. Todas as equipas estão muito motivadas para jogar contra o Benfica, sentimos isso nos jogos fora e em casa. Estão muito bem preparadas, muito corajosas, fico sempre muito impressionado com as abordagens dos outros treinadores, O Rio Ave vem a nossa casa jogar futebol. Quando vejo os jogos do Rio Ave, vejo que é uma equipa que tem autoconfiança, são corajosos, jogam futebol atacante e estou à espera de jogo difícil desde o pontapé de saída. Mas já demonstrámos depois de jogos da Champions que conseguimos voltar a dizer presente, depois da Juventus, jogámos um jogo muito bom em casa. E é isso que queremos mostrar, que conseguimos jogar com este calendário e estamos a tentar cumprir com os objetivos da temporada."