Roger Schmidt garante: "Benfica está de volta, mostrámos isso em Barcelos"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Braga, marcado para este sábado (20h30) e referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Antevisão: "Há jogos importantes até ao final. O Braga fez uma temporada muito boa, de muita qualidade individual. Jogam um futebol ofensivo. Penso que são um dos candidatos ao título. Espero um grande jogo. Estamos de volta, mostrámos isso em Barcelos. Vamos jogar em casa, diante dos nossos adeptos. É uma oportunidade para melhorarmos a nossa situação. Os jogadores estão frescos, um jogo sem sofrer golos foi bom para a nossa confiança. É importante continuar a lutar."

A chave para o encontro: "Temos de jogar o nosso futebol e acreditar no nosso jogo. Tentámos sempre jogar o nosso jogo contra as melhores equipas. O essencial é estarmos focados e jogarmos o nosso melhor futebol. Precisamos do melhor dos jogadores. Precisamos de qualidade ofensiva, mas também defensiva. O Braga é forte no momento ofensivo. Não é nada de novo para nós. Temos de fazer um jogo completo. Temos de depender dos duelos, das segundas bolas, também. E aproveitar as oportunidades."

Fantasmas dos resultados contra Braga e Sporting da primeira volta? "Não podemos mudar esses resultados. Perdemos e empatámos. Não faz sentido pensar nesses jogos, foram há meio ano. Não tem impacto para o jogo deste sábado. Temos quatro pontos de vantagem e vamos jogar contra o terceiro da Liga. Olho mais para essa situação. Temos de estar focados nos 90 minutos e não no ruído do passado. Até ao apito final, temos de ser a melhor equipa. Resultados passados não têm influência."