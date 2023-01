Roger Schmidt: "Faltaram jogadores que costumam aproveitar as oportunidades"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo sobre o Portimonense (1-0), na 15.ª jornada da Liga

Performance: "Fiquei contente com todos. Chiquinho e o Tino no centro estiveram bem. Ganharam muitas bolas, Fredrik Aursnes como segundo avançado esteve muito bem. Há muitas coisas positivas a tirar deste jogo. O Neres entrou bem, tem-se exibido bem. Mostrou a sua personalidade e que está pronto a jogar no nosso estádio."

Eficácia: "Primeiro, esta época marcámos muitos golos, mas ainda temos a sensação de que podemos ser mais eficazes. Não estamos satisfeitos com isso, mas noutras equipas é similar. É a parte mais difícil do futebol, marcar golos. O Portimonense não tem sofrido muitos golos, defendeu bem. Tivemos oportunidades suficientes para ser mais eficazes, não foi um problema porque defendemos muito bem, mas pode ser um problema, poderia ser um problema. Vamos trabalhar nisso. Faltaram alguns jogadores que costumam aproveitar bem as oportunidades. Ter dois avançados nem sempre é sinónimo de criar mais oportunidades, podemos não ter tanta posse. Mas podíamos ser, sim, mais eficazes."