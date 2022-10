Roger Schmidt faz muitas mudanças no onze inicial do Benfica

Confira os onzes iniciais de Benfica e Rio Ave para o jogo da nona jornada do campeonato, com início às 18h00.

Roger Schmidt faz alterações no onze do Benfica para o encontro com o Rio Ave, da nona jornada do campeonato. Gilberto, Ristic, Aursnes, Diogo Gonçalves e Draxler são novidades, saindo da equipa Bah, Grimaldo, Florentino, David Neres e Rafa.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Ristic; Aursnes, Enzo e Diogo Gonçalves; Draxler, Gonçalo Ramos e João Mário.

Suplentes: Helton Leite; Grimaldo, Bah, Brooks, Florentino, David Neres, Rodrigo Pinho, Rafa Silva e Petar Musa.

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Aderllan Santos, Josué Sá e Patrick William; Costinha, Samaris, Guga e Pedro Amaral; Miguel Baeza, Aziz e Fábio Ronaldo.

Suplentes: Magrão; Miguel Nóbrega, Vítor Gomes, Leonardo Ruiz, Amine, Ukra, João Graça, Hernâni e Paulo Vitor.