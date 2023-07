Roger Schmidt faz conferência de imprensa antes da partida para Roterdão

Benfica vai defrontar o Feyenoord no último particular de pré-temporada. E Roger Schmidt vai falar aos jornalistas.

O Benfica parte para Roterdão no sábado e antes, às 13h00, Roger Schmidt dá uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Feyenoord, o último particular nesta pré-temporada.

O jogo em Roterdão está agendado para as 15h00 de domingo e marca o regresso de Aursnes e Kokçu ao clube neerlandês.

No dia 9 de agosto, quarta-feira, Benfica e FC Porto disputam a Supertaça, no primeiro jogo oficial da época para as duas equipas.