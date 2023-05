Roger Schmidt faz as contas ao título: "O empate talvez chegue..."

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Sporting-Benfica (2-2), dérbi relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

O empate pode chegar: "Queremos sempre ganhar. Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol, mas nos já mostrámos que somos fortes em casa, criámos muitas oportunidades e sabemos que o empate talvez chegue, mas a possibilidade de ganhar está do nosso lado. Não termos perdido este jogo ajuda a nossa preparação para o próximo jogo"

Sobre João Neves: "É uma grande surpresa, para ser honesto. Ele teve minutos na primeira equipa porque impressionou nos treinos e começou a estar pronto para ser titular, evoluindo em termos táticos. Joga com tanta confiança e foco, É sempre bom e corajoso com bola e acho que é uma grande surpresa. Ele, Chiquinho e Florentino têm estado fantásticos. Ele tem ajudado no final da época e ainda por cima vem da formação. Não interessa se tem 18 ou 25 anos, se esta pronto, joga".