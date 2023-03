Benfica perto dos 100 golos na época: "Não mudamos a atitude"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, à Eleven Sports, a pouco menos de uma hora para o início do jogo com o Brugge.

Percurso: "Temos muita confiança, mas também sabemos o quão duro trabalhamos. Temos de não pensar muito no passado e temos de merecer o próximo sucesso em campo, hoje é igual. Não pensar nos que perdemos e nos que ganhámos."

Chiquinho volta à titularidade: "Com Aursnes, Chiquinho e João Mário mostrámos antes, em Brugge, que eles podem apoiar bem o ataque. Hoje precisamos de bons suplentes."

Benfica pode atingir os 100 golos na época (tem 99): "Não há segredo. Quando olhas os golos marcados em 40 jogos e não o que se trabalha... Procuramos sempre marcar golos. Mesmo quando marcamos, não mudamos de atitude, vamos à procura de outro. Mas com equilíbrio, atentos à defesa."