Declarações de Roger Schmidt após o Benfica-Portimonense (1-0) da 15ª jornada da Liga Bwin

Enzo de fora dos convocados: "Temos uma folha limpa hoje. Na conferência DE ontem disse claramente que o Enzo não esteve bem. Amanhã estarei muito feliz por vê-lo de volta no treino. Conto com ele para ganhar jogos e títulos. Agora podemos focar-nos no futebol".