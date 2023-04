Roger Schmidt: "Estou desapontado, mas o que alcançámos foi fantástico"

Declarações de Roger Schmidt após o Inter-Benfica (3-3), da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Sensações e balanço: "Estamos desapontados. Desde o início mostrámos que acreditávamos, que podíamos ter chegado às meias-finais. Começámos bem, mas o primeiro golo tornou tudo mais difícil. Mas mostrámos atitude, foco e boa mentalidade. Fizemos bom jogo durante 90', não é fácil contra o Inter, defendem perto da área e é difícil criar oportunidades. Falhamos algumas chances, tínhamos de rematar com perigo, ter mais chances claras. Acabamos por conceder golos e não tivemos sorte com as decisões de arbitragem hoje nem a semana passada, mas não me quero queixar. Aprecio o que fizemos, representamos bem o Benfica, fizemos época na Europa muito boa. Fiquei muito contente com esta prestação, mas um pouco desapontado. Temos de aproveitar este jogo para limpar a cabeça, usar na Liga e sermos campeões."

Faltou ambição na primeira parte: "Às vezes temos de encontrar o equilíbrio, não podemos começar apenas com elementos ofensivos descurando a defesa. Optei por David Neres ao intervalo para criar desequilíbrios, chegámos aos três golos mas sofremos três, por isso estamos fora. Um ponto importante foram os golos falhados na semana passada, em particular no último lance. Não estivemos no nosso melhor nível e o Inter aproveitou esse momento e passou."

Não há plano B, não confia nos outros jogadores: "Já respondi várias vezes, tenho de tomar opções. Os que têm jogado muito têm merecido, ganharam muitos jogos de forma consecutiva e ainda hoje mostraram. Somos o Benfica, mas somos dos clubes de menor orçamento na Liga dos Campeões e ainda mais nesta fase da competição. O que alcançámos foi fantástico. Muitos só jogaram esta época na Champions, como o António Silva. Utilizei-os muito para ganharem entrosamento e confiança. Os melhores têm de jogar."

Titulares e os menos utilizados: "São eles em treino que decidem quem joga, é muito fácil."