Roger Schmidt: "Estivemos 10 pontos à frente porque ganhámos quase tudo"

Roger Schmidt assume que Benfica merece ser campeão nacional

O treinador Roger Schmidt assumiu que o Benfica merece ser campeão nacional, se vencer o Santa Clara, no sábado, mas frisou, no Seixal, que todas as equipas que terminam em primeiro lugar o merecem.

"Sim, penso que merecemos o título. Mas isso não é um automatismo. Se merecemos alguma coisa, temos de consegui-lo. Independentemente de quem for campeão, não só na nossa liga, mas em todas, a equipa que estiver em primeiro lugar no final da época, merece-o", comentou o técnico alemão, em conferência de imprensa de antevisão da partida da 34.ª e última jornada.

Segundo o treinador, o campeonato é uma "corrida" de fundo e a sua equipa "trabalhou no duro por cada ponto conquistado" ao longo da época para estar na situação em que agora se encontra, a uma vitória de festejar o título, independentemente de ter desperdiçado uma vantagem que chegou a ser de 10 pontos sobre o segundo classificado.

"Estivemos 10 pontos à frente, mas a razão para isso foi porque ganhámos quase tudo. Em certa altura, estivemos alguns pontos à frente, mas a época é uma corrida longa e agora a situação é muito clara. Juntámos muitos pontos durante a época e agora temos um último jogo para ganhar", apontou.

Por isso, Schmidt revelou confiança no foco da equipa para "fazer um bom jogo, com intensidade, marcar golos e ganhar" frente a um já despromovido Santa Clara que "não está a jogar como uma equipa que desceu de divisão".

"Mostrámos ao longo da época um espírito e atitude muito bons. Os jogadores esforçaram-se muito ao longo da época e estou 100% seguro de que amanhã [sábado] também vão estar completamente focados no jogo. Essa é a nossa tarefa agora", lembrou o técnico dos "encarnados".

O Benfica recebe o Santa Clara no sábado, em partida da 34.º e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Rui Costa (AF Porto).

Para chegar ao título, a equipa orientada por Roger Schmidt precisa apenas de vencer, mas um empate até pode servir, uma vez que, neste caso, o FC Porto necessitaria de derrotar o Vitória de Guimarães e ultrapassar uma diferença de 11 golos favorável às águias, no desempate entre golos marcados e sofridos.