Roger Schmidt esteve no Benfica Campus: "Estou muito interessado em jovens jogadores"

Roger Schmidt conheceu o Benfica Campus, no Seixal, esta quarta-feira

A visita ao centro de estágio: "Ainda não conheço todo o Campus mas vi que a estrutura é muito boa e tem todo o que é preciso para desenvolver os jogadores e levar a próxima geração à equipa principal do Benfica. É função do departamento de futebol jovem entregar bons jogadores como já fez no passado muito bem. Este ano venceram a Youth League e isso comprova que as pessoas no Benfica Campus estão a fazer um grande trabalho. Estou muito interessado em jovens jogadores e no seu desenvolvimento. É sempre bom as equipas terem jogadores vindos da sua formação, dá sempre alguma energia fresca e identificação da equipa. Fiz a primeira visita, mas claro que ao longo dos próximos meses e anos irei conhecer todas as pessoas daqui. Espero que possamos trabalhar juntos muito bem, estarei aberto a isso."

Palavra mística na parede: "É difícil dizer o que significa, mas o Benfica tem uma longa tradição, uma grande história, há algo especial neste clube. Sentirei o que é isso [mística] quando começarmos os treinos. Mas penso que ter uma atitude especial, uma cultural especial no clube, é muito importante porque significa que os jogadores estão ligados às pessoas e poderão mostrar também o seu melhor futebol e lutar por troféus. O futebol não é só que acontece dentro de campo, é também o que acontece na cabeça das pessoas e como estão ligadas e apaixonadas. Acredito que há algo especial no Benfica."

DECLARAÇÕES À BTV